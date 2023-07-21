Контракт 18-річного мексиканського півзахисника Хоеля Домінгеса з Лас-Пальмасом було розірвано. Як повідомляє Relevo, гравець відомий жорстоким поводженням зі своєю колишньою неповнолітньою дівчиною, за що отримав покарання – 40 днів громадських робіт.

Суд оголосив вирок у "справі Гіггза" – легенда МЮ позбувся роботи у збірній Уельсу через наклеп

Однак Домінгес покинув клуб не з цієї причини. Власник Лас-Пальмаса публічно підтримав гравця і заявив, що він заслуговує на другий шанс. Проте сам Хоель не з'явився в Марбелью на передсезонну підготовку команди, чим розлютив босів клубу.

У сезоні-2022/23 Хоель Домінгес зіграв 22 матчі за молодіжну команду Лас-Пальмаса. Він забив 11 м'ячів, після чого заслужив на підвищення статусу до гравця першої команди.

Інтим із дружиною одноклубника і шок від легенди Манчестер Юнайтед: найвідоміші секс-скандали в історії футболу