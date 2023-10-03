Чемпіонат Іспанії, 8-й тур

Лас-Пальмас – Сельта – 2:1

Гол: Вієра, 84 (з пенальті), Кардона, 90+7 – Дувікас, 67

Перед матчем на Гран-Канарії обидві команди посідали 17 і 18 місце в турнірній таблиці – Сельта формально розташовувалася вище, оскільки забила більше. Однак різниця м'ячів була однаковою. Тож в очній зустрічі команди вирішували, хто за підсумками восьмого туру відправиться в зону вильоту.

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На 67-й хвилині зустрічі гості скористалися втратою м'яча Енцо Лойодіса на власній половині поля та організували контратаку, в якій літній новачок галісійців Анастасіос Дувікас забив свій другий м'яч у Ла Лізі цього сезону.

Однак утримати перевагу Сельті не вдалося: швед Старфельт абсолютно необов'язково зрубав Марка Кардону у своєму штрафному майданчику і тим самим "привіз" пенальті. Вільяр вгадав кут, у який Хонатан Вієра завдав удару, але парирувати м'яч не зумів. А вже на сьомій компенсованій хвилині сам Кардона завершив відмінну багатоходівку своєї команди, причому гольовою передачею відзначився автор першого м'яча Лас-Пальмаса Вієра. Обидва ці гравці вийшли на поле по ходу зустрічі!

Завдяки цій перемозі Лас-Пальмас набрав 8 очок і покинув зону вильоту. Тепер на 18-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги опустилася команда Рафи Бенітеса.