Лас-Пальмас розписав нічию з Сельтою, не зумівши покинути зону вильоту
Сельта і Лас-Пальмас у рамках завершального матчу 29-го туру Ла Ліги 2024/25 переможця не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".
Лас-Пальмас не знав перемог у Ла Лізі протягом десяти турів, але всього однієї перемоги вистачало для підйому із зони вильоту. От тільки суперник був вкрай серйозним. Очки треба було набирати з міцною Сельтою на виїзді.
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Поєдинок виявився дуже важким для гостей. Галісійці провели майже 20 ударів – у п'ять разів більше, ніж Лас-Пальмас. Перед перервою вони ще й рахунок відкрили зусиллями Альфонсо Гонсалеса. Сельта могла забити ще, однак бракувало точності, та й голкіпер рятував канарців.
Alfon comezou o encontro con lume #LALIGAHighlights ⋄ #CeltaLasPalmas pic.twitter.com/Zbam7Fjs7X— RC Celta (@RCCelta) March 31, 2025
#LaLigaHighlights #CeltaLasPalmas https://t.co/pnLR4hzmRj pic.twitter.com/ASN5hIF23l— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) March 31, 2025
Марнотратство дорого коштувало Сельті. На 71-й хвилині Молейро зрівняв рахунок з передачі Макберні. Ще за хвилині Фабіо Сілва забив вдруге, однак взяття воріт скасували через положення поза грою. Канарці так розігрались, що Гуайті довелося виконати кілька сейвів.
? ¡@vguaita13 metió la mano para evitar que se moviera el marcador en el #CeltaLasPalmas!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlighs pic.twitter.com/t9ASiYSTn2— LALIGA (@LaLiga) March 31, 2025
Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Лас-Пальмас так і залишився у зоні вильоту, в одному заліковому балі від 17-ї позиції. Сельта не змогла піднятись у топ-7 Ла Ліги.
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