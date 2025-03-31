Сельта і Лас-Пальмас у рамках завершального матчу 29-го туру Ла Ліги 2024/25 переможця не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Лас-Пальмас не знав перемог у Ла Лізі протягом десяти турів, але всього однієї перемоги вистачало для підйому із зони вильоту. От тільки суперник був вкрай серйозним. Очки треба було набирати з міцною Сельтою на виїзді.

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Поєдинок виявився дуже важким для гостей. Галісійці провели майже 20 ударів – у п'ять разів більше, ніж Лас-Пальмас. Перед перервою вони ще й рахунок відкрили зусиллями Альфонсо Гонсалеса. Сельта могла забити ще, однак бракувало точності, та й голкіпер рятував канарців.

Марнотратство дорого коштувало Сельті. На 71-й хвилині Молейро зрівняв рахунок з передачі Макберні. Ще за хвилині Фабіо Сілва забив вдруге, однак взяття воріт скасували через положення поза грою. Канарці так розігрались, що Гуайті довелося виконати кілька сейвів.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Лас-Пальмас так і залишився у зоні вильоту, в одному заліковому балі від 17-ї позиції. Сельта не змогла піднятись у топ-7 Ла Ліги.

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