Лас-Пальмас у своєму першому з 2018 року матчі в Ла Лізі приймав Мальорку. Зустріч являла собою битву островів, причому з протилежних країв іспанської монархії – Канари грали проти Балеар (схід). Останні могли вийти вперед вже на 11-й хвилині зусиллями Дані Родрігеса, однак його постріл з меж штрафного поцілив у ліву стійку.

Покарання за марнотратство прилетіло на 29-й хвилині, коли господарі заробили й реалізували пенальті. Героєм став Хонатан Вієйра, який із 73 голами став шостим бомбардиром в історії Лас-Пальмас. Гості перед перервою теж отримали шанс відзначитись з 11-метрового – втім, Мурікі зарядив у поперечку.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги канарців. У другому ж таймі моментів майже не було, однак Мальорка таки відігралась на 70-й хвилині. Рятівником балеарців став Раільйо, який головою замкнув подачу Дардера з кутового – 1:1. Обидва гравці, до речі, з'явились на полі по перерві.

Нічого цікавішого вболівальники на "Гран-Канарія" не побачили. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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