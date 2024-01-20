В рамках суботньої програми дня у 21-му турі Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 21-й тур

Райо Вальєкано – Лас-Пальмас – 0:2

Голи: Молейро, 35, Муньйос, 83

Вилучення: А. Гарсія, 81 (Райо Вальєкано)

Вільяреал – Мальорка – початок о 17:15

Сельта – Реал Сосьєдад – початок о 22:00

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Лас-Пальмас на виїзді переграв Райо Вальєкано. Голами відзначились Молейро та Муньйос, а мадридці догравали зустріч у меншості. Тріумф має велике значення для канарців, адже вони обійшли Бетіс та піднялись на сьоме місце – а до зони Ліги конференцій бракує всього одного залікового балу (там засів Сосьєдад). Втім, конкуренти свої матчі ще не зіграли.

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