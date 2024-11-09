Лас-Пальмас вражає несподіваним ренесансом. Всього місяць тому канарці взагалі не мали перемог у Ла Лізі, а тепер вони заносять в актив третю за чотири тури. І вже вдруге острів'яни забивають три голи!

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У гостьовому матчі з Райо Вальєкано команда вийшла вперед вже на 6-й хвилині. Лас-Пальмас відкрив рахунок першим же ударом по воротах. Надалі домінував Райо Вальєкано, який завершив тайм з 15 пострілами, а після фінального свистка їх було аж 33 (проти 11-ти у суперника). Мадридці влучали у стійку, 6 разів цілили у площину й награли на 2,08 очікуваних голів.

Втім, господарі змогли забити лише одного разу, в компенсований час. Основний вони програли з рахунком 0:3, пропустивши двічі за п'ять хвилин – Арідан провів автогол, а Фустер відзначився за три хвилини після появи на полі. У підсумку, фінальний свисток зафіксував чударнацьку перемогу Лас-Пальмас (3:1).

Райо Вальєкано залишився у трьох очках від зони єврокубків, але тур тільки починається. Канарці ж поканули зону вильоту.

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