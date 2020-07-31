Ларссон назвав спадкоємця Роналду і Мессі

"Мессі тоді був дуже спокійним і замкнутим. Відчувалося, що це великий талант. Але я навіть не думав, що він стане гравцем такого рівня – немов з іншої галактики. Іноді на його гру навіть страшно дивитися. Хлопець творить на полі, що хоче.

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До речі, в МЮ я пограв і з Кріштіану Роналду. Тоді англійська глава в його житті закінчувалася, португалець збирався в Реал. Роналду горів бажанням вчитися чомусь новому і вже тоді дуже ретельно стежив за організмом. За характером він, звичайно, більш відкритий, ніж Мессі. Мені з Кріштіану було спілкуватися простіше, тому що він знав англійську. Лео нею не володів – не знаю, може, зараз і вивчив. А моя іспанська була так собі, тому з Мессі ми багато не говорили.

Взагалі нам пощастило спостерігати за двома майстрами такого масштабу в один час. Вони конкурували і тим самим посилювали один одного. Колись раніше були Пеле, Кройф, Марадона – здавалося, схожі суперзірки більше не з'являться. Але ці прогнози не виправдалися. Подивимося, хто займе місце на троні після відходу Кріштіану і Лео. Мені дуже подобається Мбаппе, але чи протримається він на вершині 15 років? Чи є у нього таке бажання?" – цитує Ларссон Daily Mail.

Нагадаємо, у минулому сезоні чемпіонату Франції 21-річний Кіліан Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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