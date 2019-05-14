Лавриненко: Останнім часом я отримав стільки порад, що Шахтарю уже має бути страшно

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко поділився очікуваннями напередодні фіналу Кубка України проти Шахтаря.

"Це новий виклик для нашої команди. Приємно перебувати в цьому місті і брати участь у фіналі Кубка України. Попереду – серйозна гра із титулованим суперником, чинним чемпіоном України й володарем Кубка. Ми насолоджуємося моментом, оскільки хлопці вже здійснили подвиг, досягнувши фінальної стадії.

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Однозначно, ми на цьому не зупинимося. Перше завдання – вихід до Прем’єр-ліги, що нам не вдалося здійснити цього року. У попередньому сезоні ми до останнього боролися за потрапляння до перехідних матчів, однак за тур до фінішу втратили очки у грі з Десною, яка нині представляє елітний дивізіон. Тому головним пріоритетом для нас залишається підвищення в класі.

Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб Шахтарю не було легко на футбольному полі. Головне – впоратися з емоціями. Атмосфера фіналу Кубка, хороший стадіон, концерт, багато вболівальників – усе це для нас нове. Однак коли команда вийде на поле, і пролунає стартовий свисток, усі ці фактори залишаться на другому плані, і треба буде з холодною головою підходити до кожного епізоду.

Останнім часом я отримав стільки порад від уболівальників та людей, які взагалі не пов’язані зі спортом, що Шахтарю уже має бути страшно. Кожен вважає за потрібне зателефонувати та розказати, як нам грати. Однак чомусь гірники не поступаються в чемпіонаті вже 25 матчів та пропустили лише 10 м'ячів.

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Додам, що всі чекають від фіналу або сенсації, або нищівної перемоги Шахтаря. Ніхто не розраховує на щось середнє між цим, усі очікують видовища. Тому ми завтра постараємося розчарувати й одну сторону, й іншу", – цитує Лавриненка прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, у півфінальних поєдинках Шахтар впорався з СК Дніпро-1 (2:0), а Інгулець несподівано вибив Зорю (2:1).