Президент Барселони Жоан Лапорта не залишився байдужим до чергових проблем зі здоров'ям форварда каталонців Серхіо Агуеро.

"Ти користуєшся повною підтримкою Барселони. З твоїм характером і позитивним настроєм ти повернешся на поле і забиватимеш голи", – написав Лапорта у своєму твіттері.

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Нагадаємо, аргентинець буде недоступний мінімум протягом найближчих трьох місяців, які планують присвятити його лікуванню та відновленню. На старті сезону Серхіо теж пропустив три місяці – через травму гомілки.

До слова, Кун відіграв лише 5 матчів у складі "блаугранас" після свого переходу, у яких забив 1 гол.

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