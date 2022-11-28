"Зараз до нас застосовується правило 1/1, а влітку ми повернемося до правила 1/4. Якщо нам потрібно когось підписати, то краще зробити це взимку. Але в нас дуже конкурентоспроможний склад.

Лапорта розкрив трансферні плани Барселони, оцінив роботу Хаві та поскаржився на Ла Лігу

Від Барселони на чемпіонат світу поїхало найбільше гравців (17 – прим.). Це показує, що ми добре працюємо. Крім того, це очевидний доказ того, що Хаві чудово працює. Ми не збираємося нічого робити в січні, якщо не буде непередбачуваних обставин, які нам доведеться вирішувати.

Зараз нам не потрібні новачки, тому що влітку ми добре попрацювали, використовуючи усі можливі важелі. Завдяки цьому ми створили конкурентоспроможну команду. Ми задоволені результатами цього сезону, попри невдачу в Лізі чемпіонів", – цитує Лапорту Sport.es.

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