"Коли наша команда очолила клуб, збитки становили 481 млн євро, борг – 1,35 млрд, власний капітал був негативним. Ми були банкрутами. Але нас обрали не для того, щоб ми скаржилися, а для того, щоб ми шукали рішення, і ця угода є її частиною. Тепер Барса повертатиметься на вершину футболу.

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Потрібно продовжувати роботу. Ми отримали від Goldman Sachs кредит у розмірі майже 600 мільйонів євро, щоб пом’якшити удар, також скоротили зарплатний фонд і маємо гарні новини щодо фінансування проєкту Espai Barça. У такі дні зміцнюється унікальна модель нашого клубу. Ми змінюємо економічну ситуацію, в якій опинилися, за допомогою подібних угод. Я пишаюсь тим, що у нас така клубна модель.

Угода зі Spotify перевершує всі попередні в історії Барси. І це за умов кризи спричиненої коронавірусом та вторгненням Росії в Україну. Я не можу назвати конкретні цифри через пункт про конфіденційність даних, але наважуюся стверджувати, що це найкраща угода в історії клубу", – цитує Лапорту Diario Sport.

До слова, за співпрацю з музичним стрімінговим сервісом "блаугранас" загалом зароблять 435 мільйонів євро. Угода передбачає зміну назви стадіону на Spotify Camp Nou, а також розміщення логотипу на ігровій та тренувальній формах.

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