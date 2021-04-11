"У нас попереду вісім ігор, щоб досягти перемоги в Ла Лізі. Не сумніваюся, що команда буде боротися до кінця. Хай живе Барселона", – поділився Лапорта у своєму твіттері.

Реал – Барселона – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Нагадаємо, Реал мінімально обіграв Барселону (2:1) завдяки голам Бензема та Крооса, а за "блаугранас" відзначився Мінгеса.

Ця перемога дозволила мадридцям піднятись на перше місце у турнірній таблиці з 66 очками в активі та обігнати Атлетіко за додатковими показниками. Барселона з 65 пунктами залишилась третьою.

Реал попри вилучення втримав ефектну перемогу над Барселоною – шалені голи виводять Мадрид у лідери чемпіонату Іспанії