"Для нас це шанс продемонструвати, що за минулий тиждень ми стали ще сильнішими, і я сподіваюся, що нам це вдасться. Завдяки нічиїй Реала ми ще маємо шанс виграти Ла Лігу. За вдачею я завжди був оптимістом і думаю, що у нас ще є шанс перемогти у цьому чемпіонаті. Я завжди казав – наш час ще настане.

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Матчі з Еспаньйолом, Валенсією та Атлетіком вкрай важливі для нашого виходу в Лігу чемпіонів, і ми можемо дочекатися можливості зробити ривок за титулом. Якщо Реал не буде перемагати, а ми будемо, то це можливо", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, зараз Барселона йде п'ятою і відстає від Реала на 16 очок, але зіграла на 2 матчі менше. Сьогодні о 22:00 "кулес" розпочнуть дербі проти Еспаньйола.

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