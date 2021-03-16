Новоспечений президент "блаугранас" Жоан Лапорта все ж може спокійно приступити до виконання своїх обов'язків.

Лапорта, який лише нещодавно повернувся на пост очільника каталонців, для офіційного вступу на посаду мав гарантувати інвестиції в розмірі 15 % клубного бюджету (понад 124 млн євро).

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Ще вдень Жоан їх не надав, але ближче до вечора, як повідомляє Marca, все ж зумів представити фінансові гарантії Прімері. Після завершення відповідної процедури він буде офіційно проголошений новим президентом Барселони. Це має статись вже в середу, 17 березня.

Нагадаємо, на виборах Лапорта випередив Віктора Фонта і Тоні Фрейшу. Нагадаємо, Жоан вже перебував на посаді очільника "синьо-гранатових" з 2003 по 2009 рік. Одною із цьогорічних головних обіцянок Жоана було продовження співпраці з Ліонелем Мессі, контракт якого завершується вже влітку.

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