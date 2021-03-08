"Барселона повинна знову стати щасливою і стійкою економічно. Перед нами стоїть багато цілей, і ми обов'язково їх досягнемо. Для цього нам всім потрібно працювати разом, у нас чудова сім'я.

Лапорта переміг на виборах президента Барселони – офіційні результати голосування

Мессі? Найкращий футболіст в історії прийшов разом зі своїм сином на виборчу дільницю і проголосував, взяв участь у виборах – це демонструє, що він любить Барселону. Ми прекрасна сім'я. Сподіваюся, це посприяє тому, щоб він залишився в Барселоні.

Найбільше, що ми можемо зробити для Барселони, – це любити її, любити сильніше, ніж будь-коли. Хай живе Барса, хай живе Каталонія!" – наводить слова Лапорти офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Лапорта вже перебував на посаді очільника "синьо-гранатових" з 2003 по 2009 рік. Одною із цьогорічних головних обіцянок Жоана було продовження співпраці з Ліонелем Мессі, контракт якого завершується вже влітку.

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