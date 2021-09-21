Президент Барселони не підтвердив, але і не заперечив відставку Рональда Кумана з посади наставника "блаугранас".

На тлі чуток про зміну тренера журналісти упіймали президента Барси Жоана Лапорту та засипали його запитаннями про те, чи буде Рональд Куман керувати каталонською командою у Кадісі.

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"Підтримуйте команду. Нехай фанати надалі підтримують команду", – відповів на ключове запитання Лапорта.

За чутками, боси "блаугрнас" дали Куману три матчі на виправлення ситуації – проти Гранади, Кадіса та Леванте. З Гранадою Барселона вже втратила очки, розписавши нічию (1:1).

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