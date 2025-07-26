"Ми навіть не розглядали багато пропозицій, які отримали. Флік просив нас про підсилення нападу, і я думаю, що Рашфорд додасть нам сил в атаці. А ще ми дуже добре зміцнили нашу воротарську позицію (Жоан Гарсія з Еспаньйола).

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Ми також підписали Руні Бардагжі, вибухового гравця, за яким варто уважно спостерігати. Наші цілі на трансферному ринку досягнуті. Подальших підписань не буде. У нас дуже повний склад.

Ми будемо економити на зарплатах, щоб уникнути проблем з реєстрацією гравців. Не думаю, що відбудуться якісь великі продажі. Це зламає дух команди. Ми спробуємо уникнути будь-яких болісних відходів. Будуть корективи, але це все на розсуд тренера.

Наші гравці пишаються минулим сезоном, але вони хочуть також виграти Лігу чемпіонів", – цитує Жоана Лапорту Diario AS.

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