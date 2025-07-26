Лапорта зробив несподівану заяву про трансфери Барселони і озвучив головну ціль на сезон
Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що не очікує нових підписань цього літа.
"Ми навіть не розглядали багато пропозицій, які отримали. Флік просив нас про підсилення нападу, і я думаю, що Рашфорд додасть нам сил в атаці. А ще ми дуже добре зміцнили нашу воротарську позицію (Жоан Гарсія з Еспаньйола).
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Ми також підписали Руні Бардагжі, вибухового гравця, за яким варто уважно спостерігати. Наші цілі на трансферному ринку досягнуті. Подальших підписань не буде. У нас дуже повний склад.
Ми будемо економити на зарплатах, щоб уникнути проблем з реєстрацією гравців. Не думаю, що відбудуться якісь великі продажі. Це зламає дух команди. Ми спробуємо уникнути будь-яких болісних відходів. Будуть корективи, але це все на розсуд тренера.
Наші гравці пишаються минулим сезоном, але вони хочуть також виграти Лігу чемпіонів", – цитує Жоана Лапорту Diario AS.
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