"Лєвандовскі – гравець Баварії. Ми дуже поважаємо Баварію, і наразі я не коментуватиму цю тему. Ми повинні зберегти дистанцію з поваги до Баварії. Ми не хочемо заглиблюватися в це питання, але відповіді ще не надійшло.

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Де Йонг? Це неправда, що клуб змушений продавати Френкі. Ми уявляємо гравця, який увійде до історії Барси. Хаві вирішить, чи поїде він з нами у турне, але я розумію, що так і буде", – цитує Лапорту Goal.

Нагадаємо, Барселона вже втигла оформити трьох літніх новачків – Кессьє, Крістенсена та Рафінью.

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