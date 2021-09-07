"Так, ми намагались підписати його. Ми опиралися на певні розмови, з яких зрозуміли – Неймар божеволів від бажання повернутися. Ми навіть поговорили з його батьком.

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Тоді ми по-іншому трактували правила фейр-плей Ла Ліги. Оглядаючись назад, я розумію – повернення Неймара було неможливим", – цитує Лапорту AS.

Нагадаємо, цього літа Неймар продовжив контракт з ПСЖ до літа 2025 року.

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