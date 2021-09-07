Лапорта підтвердив спроби Барселони оформити "божевільний" трансфер Неймара
11:16 - Читать на русском
Президент Барселони Жоан Лапорта прагнув підірвати ринок поверненням Неймара.
"Так, ми намагались підписати його. Ми опиралися на певні розмови, з яких зрозуміли – Неймар божеволів від бажання повернутися. Ми навіть поговорили з його батьком.
Трансфер Неймара обійшовся ПСЖ у півмільярда євро – шокуючі цифри найдорожчого переходу в історії
Тоді ми по-іншому трактували правила фейр-плей Ла Ліги. Оглядаючись назад, я розумію – повернення Неймара було неможливим", – цитує Лапорту AS.
Нагадаємо, цього літа Неймар продовжив контракт з ПСЖ до літа 2025 року.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter