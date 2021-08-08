Уже ні для кого не секрет, що ПСЖ узгодив з Ліонелем умови контракту. Напередодні брат президента парижан вже повідомив про успішне завершення переговорів, а клуб зарезервував Ейфелеву вежу на 10 серпня. Вочевидь, для презентації.

Мессі зібрав лідерів Барселони на прощальну вечерю

Тепер інформацію також підтвердив Жоан Лапорта. Вчора президент Барселони вечеряв з Флорентіно Пересом та Андреа Аньєллі. Саме в ресторані вдалося зняти на відео, як функціонер відповів на питання про новий клуб Мессі.

"Лео перейде в ПСЖ. Я б хотів, щоб він залишився у Барселоні, але цього не станеться. Я зробив все можливе для того, щоб він залишився", – сказав Лапорта.

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