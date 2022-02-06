Жоан Лапорта відверто оцінив рішення Хаві залучати Усмана Дембеле до поєдинків. Раніше президент Барселони заявляв, що вінгер більше не гратиме.

"Якщо нам доведеться платити Дембеле до 30 червня, ми вважаємо логічним те, що Хаві говорить щодо його використання.

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Сподіваймося на те, що він поводитиметься як професіонал, щоб ми наприкінці сезону могли позитивно оцінити наше рішення задіяти його", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, взимку "блаугранас" намагались позбутись Усмана через його небажання продовжувати контракт на умовах клубу, але він не захотів піти. Керівництво каталонців публічно погрожувало йому "маринуванням" на трибунах, але на поєдинок 23-го туру проти Атлетіко вінгера включили в заявку.

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