"Моя головна мотивація – повернути Барселоні щастя, а це досягається завдяки конкурентоспроможній команді.

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Ринок дає нам інструменти, завдяки яким легше змінити ситуацію. Я впевнений, що через рік ми можемо повернутися на той рівень доходів, що були у нас до пандемії. Відновлення економіки клубу залежить від повернення уболівальників на трибуни.

Одна з моїх головних цілей – допомогти гравцям, які дали нам так багато за останні роки, яким залишилося грати на високому рівні два або три роки, завершити на вершині. Я зроблю все, що зможу, тому що неможливо йти з футболу з тими результатами, що є у клубу зараз.

Це покоління футболістів заслуговує того, щоб піти через головні двері. Вони повинні допомогти мені вибудувати гарну команду і залучити спонсорів для відновлення економіки клубу", – цитує Лапорту Onda Cero.

Нагадаємо, вибори президента Барселони відбудуться вже 7 березня. За інформацією місцевих екзитполів Жоан Лапорта є фаворитом перегонів.

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