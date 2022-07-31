"Гадаю, ми боротимемося за Ла Лігу та Лігу Чемпіонів. Ми одні з учасників і намагатимемося виграти обидва турніри. Сподіваюся, ми маємо шанс. Але побачимо.

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Впевнений, що ми покажемо наш фірмовий стиль гри, який подобається вболівальникам. Вони дуже пишатимуться нами цього сезону", – цитує Лапорту CBS Sports.

Нагадаємо, нова кампанія для "блаугранас" офіційно розпочнеться 13 серпня матчем першого туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

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