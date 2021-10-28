Лапорта навідався до гравців Барселони після звільнення Кумана
28 жовтня 23:52 - Читать на русском
Президент Барселони Жоан Лапорта особисто пояснив футболістам нинішню ситуацію.
Лапорта зібрав гравців Барселони, завітавши на тренувальну базу каталонців, повідомляє Football Espana.
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Футболісти дізнались від президента причини звільнення Рональда Кумана, а також подальший план керівництва клубу виходу з кризи.
Нагадаємо, після поразки від Райо Вальєкано (0:1) Барса остаточно вирішила попрощатись із головним тренером Рональдом Куманом. Клуб тимчасово призначив виконувачем обов'язків наставника Серхі Бархуана, який очолював молодіжку каталонців.
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