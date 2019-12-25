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Лапорта націлився на крісло президента Барселони та бачить скандального оборонця союзником

25 грудня 21:54 347 Читать на русском
Лапорта націлився на крісло президента Барселони та бачить скандального оборонця союзником
Жоан Лапорта / AFP

Колишній президент іспанської Барселони Жоан Лапорта готовий повернутись на посаду керівника "блаугранас".

"Я знову бачу себе кандидатом на посаду президента й не бачу претендентів, які б мені подобалися. Я слідкую за подіями в Барселоні та готую план дій.

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Було б також непогано, якби Жерар Піке став частиною моєї команди, оскільки я бачу його ідеальним кандидатом на цю роль. Він знає клуб, є вболівальником Барселони, він гравець, найкращий оборонець в історії Барселони, має характер, і він буде працювати. Жерар довів, що готовий", – заявив Лапорта в ефірі RAC1.

Відзначимо, що 57-річний юрист був президентом Барси в 2003-2010 рр. За цей період "блаугранас" здобули 12 трофеїв, зокрема, 4 чемпіонських титули та 2 кубки Ліги чемпіонів. Натомість Жерар Піке є власником ФК Андорра, що виступає у Сегунді B. Чергові вибори президента Барселони заплановані на 2021-й.

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Барселона Барселона Іспанія Жоан Лапорта Жерар Піке Жерар Піке Жозеп-Марія Бартомеу
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