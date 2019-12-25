Лапорта націлився на крісло президента Барселони та бачить скандального оборонця союзником

Колишній президент іспанської Барселони Жоан Лапорта готовий повернутись на посаду керівника "блаугранас".

"Я знову бачу себе кандидатом на посаду президента й не бачу претендентів, які б мені подобалися. Я слідкую за подіями в Барселоні та готую план дій.

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Було б також непогано, якби Жерар Піке став частиною моєї команди, оскільки я бачу його ідеальним кандидатом на цю роль. Він знає клуб, є вболівальником Барселони, він гравець, найкращий оборонець в історії Барселони, має характер, і він буде працювати. Жерар довів, що готовий", – заявив Лапорта в ефірі RAC1.

Відзначимо, що 57-річний юрист був президентом Барси в 2003-2010 рр. За цей період "блаугранас" здобули 12 трофеїв, зокрема, 4 чемпіонських титули та 2 кубки Ліги чемпіонів. Натомість Жерар Піке є власником ФК Андорра, що виступає у Сегунді B. Чергові вибори президента Барселони заплановані на 2021-й.

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