Мильна опера з Лео Мессі у головній ролі отримала несподіваний поворот. Аргентинець ще може залишитися у Барселоні?

Жоан Лапорта зробив Мессі неформальну пропозицію щодо нового контракту вже після прощальної прес-конференції аргентинця, розповідають у програмі La Portería на каталонському телеканалі Betevé.

Мессі дав останню прес-конференцію в Барселоні – про контракт, зменшення зарплати, ПСЖ і цілі на майбутнє

Перемовини з найкращим футболістом світу доручили генеральному директору Барси – Феррану Ревертеру. Останній начебто зв'язався з батьком Мессі на світанку, 10 серпня. Утім, дещо сюрреалістична спроба втримати 34-річного форварда успіхом не увінчалася.

ÚLTIMA HORA



️️ PROPOSTA FCB-MESSI



El Barça li fa una última proposta a Leo Messi



L’argentí i el club negocien de matinada una oferta que arriba després del comiat



L’opció del Barça no està del tot tancada



Ferran Reverter, CEO del club, és l’interlocutor pic.twitter.com/niBhT0vKhO — La Porteria (@Laporteriabtv) August 9, 2021

За ексклюзивною інформацією видання Olé, Мессі твердо налаштований перебратися до ПСЖ. Сторінку з Барселоною перегорнуто назавжди. Перемовини з паризьким клубом завершаться у найближчі години. Сьогодні Лео повинен прибути у Париж, аби поставити підпис під 2-річною угодою з віце-чемпіонами Франції.

Зазначається, що офіційне оголошення трохи затягнулося через незначні розбіжності в контракті Мессі з ПСЖ щодо іміджевих прав аргентинця. Однак, зараз немає жодних перешкод для "угоди століття".

BOMBA DE MEDIANOCHE: MESSI AL PSG



️ Acuerdo casi total: este martes ya estaría por París.



Todos los detalles https://t.co/mOODe5Yepv pic.twitter.com/jjem4he5se — Diario Olé (@DiarioOle) August 10, 2021

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує