Серхі Бархуан, який виконував обов'язки головного тренера "синьо-гранатових" після відставки Рональда Кумана, був не єдиним кандидатом на посаду тимчасового наставника.

Хенрік Ларссон і Альфред Шрейдер відхилили пропозицію Жоана Лапорти стати тимчасовим наступником Рональда Кумана після його звільнення. Обидва входили у тренерський штаб нідерландця і в знак солідарності з колегою не захотіли займати його місце. Про це повідомляє Sport.es з посиланням на Esport 3.

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Лише після відмов Ларссона і Шрейдера Лапорта звернувся до 49-річного Серхі Бархуана, який погодився тимчасово очолити першу команду. Щоправда, результати Барси при ньому не покращилися.

Бархуан провів на чолі каталонців три матчі – нічиї з Алавесом і Сельтою та перемога над Динамо в Лізі чемпіонів. Після призначення Хаві він знову тренуватиме Барселону-Б.

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