Президент клубу Жоан Лапорта і наставник Хаві Ернандес не можуть поки зійтись у думці щодо майбутнього Усмана Дембеле.

Очільник "блаугранас" розчарований ситуацією з опальним французом. Він досить чітко натякнув, що Дембеле більше не гратиме у футболці Барселони, якщо не погодиться на новий контракт.

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Втім, як стверджує Marca, трохи інша позиція у Хаві Ернандеса. Наставник не надто підтримує те, щоб посадити Усмана на трибуни. Хаві задоволений активним підсиленням нападу під час зимового трансферного вікна, але він прекрасно знає і всі сильні сторони Дембеле. Ба більше, вінгер може допомогти новачку Обамеянгу з адаптацією.

На сьогодні, 3 січня, запланована зустріч сторін, щоб остаточно обговорити подальший план дій. Але вже зараз зрозуміло, що між Хаві й Лапортою є невелика напруга.

Нагадаємо, Барселона всіма силами хотіла позбутись Усмана Дембеле до закриття трансферного вікна, але 24-річний гравець пропозиції відкинув. Скандалісту навіть пропонували дострокове розірвання контракту, але він відмовився. До останніх матчів Хаві його не залучав.

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