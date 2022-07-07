"Ми зробили пропозицію щодо Лєвандовскі, тепер чекаємо відповіді від Баварії. Подивимось, чи буде вона позитивною.

Баварія принизила Барселону вимогами щодо трансферу Лєвандовскі

Хочу подякувати гравцеві за зусилля, які він докладає, щоб перейти у Барселону. Баварія оцінює нашу пропозицію, ми ж чекаємо на вердикт", – заявив президент Барси на презентації Андреаса Крістенсена.

Нагадаємо, Роберт публічно заявив про намір покинути Мюнхен після 8 сезонів, після чого розсварився з керівництвом клубу. "Ротен" хочуть заробити на продажі 33-річного форварда понад 50 мільйонів.

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