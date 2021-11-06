Президент Барселони Жоан Лапорта не став приховувати, що Хаві Ернандес близький до повернення в клуб.

Функціонер вчора ввечері прибув у Віго, де сьогодні Барселоні належить провести матч 13-го туру Ла Ліги проти Сельти. Саме там журналістам вдалося отримати підтвердження від президента каталонців.

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"Хаві буде головним тренером Барселони. Робота над його контрактом майже завершена", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

До слова, напередодні катарський Аль-Садд уже повідомив що отримає від Барселони компенсацію, яка була прописана у контракті Хаві. Зазначалося, що фахівець і каталонський клуб вирішили спільно виплатити 5 млн євро. Кожна сторона заплатить половину цієї суми.

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