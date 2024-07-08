"На даний момент ми можемо дозволити собі придбання на кшталт Ніко Вільямса. Я думаю, ми зможемо впоратися з підписанням гравця такого рівня. Це одна з можливостей, над якою ми працюємо з Фліком. Це гравець, який мені дуже подобається.

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Я думаю, що найближчим часом ми зможемо оголосити хороші новини на економічному фронті та повернемось в рамки фінансового фейр-плей. Ми працювали над цим. А це означатиме, що будуть добрі новини і на спортивному рівні. Економіка клубу відновлюється", – цитує Лапорту Marca.

Додамо, що 21-річний Вільямс є одним з найскравіших гравців Євро-2024. У контракті вінгера Атлетіка є клаусула на 60 млн євро.

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