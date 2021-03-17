"Рональде Кумане, ви знаєте, що володієте нашою довірою. Команда стала кращою, і ми дуже раді з цього приводу та сповнені надії.

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Ми докладемо необхідних зусиль, щоб у нас була конкурентоспроможна команда для перемоги у всіх турнірах", – цитує Лапорту офіційний сайт каталонців.

Нагадаємо, Куман очолив "блаугранас" влітку, замінивши Кіке Сетьєна. Барса вилетіла з Ліги чемпіонів, але пробилась у фінал Кубка Іспанії. Після 27-ми турів Ла Ліги команда Кумана розташувалась на другій сходинці, відстаючи від Атлетіко на 4 очки.

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