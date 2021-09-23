Напередодні поєдинку з Кадісом Рональд Куман провів напрочуд коротку прес-конференцію. Тренер "блаугранас" зачитав власноруч написану заяву і завершив спілкування з журналістами. Зауважимо, що 58-річний наставник перебуває під загрозою звільнення після непереконливого старту сезону.

Куман зачитав заяву та пішов із прес-конференції – черговий скандал у Барселоні

Президент Барси Жоан Лапорта зізнався, що хоч і був здивований таким вчинком Кумана, але наразі нідерландець продовжує працювати на своїй посаді.

"Я дізнався про те, що він хоче зробити, буквально в останню хвилину. Тренер зобов'язаний відвідувати прес-конференції, але має право казати те, що вважає за потрібне. Я поважаю його рішення. Куман попередив мене і капітанів про свої наміри.

З його боку не було необхідності так вчиняти, але я можу зрозуміти, адже він переживає. Куман залишається головним тренером Барселони і поки він буде тут, то матиме повну підтримку. Але очевидно, що його майбутнє залежить від результатів.

Всі ми можемо помилитися. Барселона перебуває не в найкращому становищі, але такі ситуації долають завдяки вдалим результатам. Продовжуємо боротися", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Сьогодні, 23 вересня, Барселона на виїзді зіграє з Кадісом в рамках 6-го туру чемпіонату Іспанії. Матч розпочнеться о 23:00 за Києвом. Наразі підопічні Кумана перебувають на 8-й позиції Ла Ліги, набравши 8 очок в 4-х поєдинках.

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