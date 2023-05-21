Чемпіонат Франції, 37 тур

Аяччо – Ренн – 0:5

Голи: Сантамарія, 14, Гуірі, 32, 40, 71, Доку, 37

Брест – Клермон – 2:1

Голи: Онора, 45, Муньє, 48 – Боржес, 43

Ніцца – Тулуза – 0:0

Реймс – Анже – 2:2

Голи: Іто, 10, Балогун, 54 – Сабановіч, 46, Абделлі, 60

Труа – Старсбур – 1:1

Голи: Лопеш, 73 – Діарра, 27

Лор'ян – Ланс – 1:3

Голи: Февр, 6 – Сотока, 20, Томассон, 25, Фофана, 87

Аяччо, який вже оформив свій виліт в Лігу 2, не зміг нічого продемонструвати проти Ренна. Бретонці, які переслідують Лілль в боротьбі за путівку в Лігу конференцій, мають набирати максимум очок в кожному матчі. На Корсиці це вдалося зробити завдяки неймовірній грі Аміна Гуірі. Алжирський нападник вперше оформив хет-трик.

Make Toulouse Great Again: суперпрограма для трансферів, перша жінка-скаут – як американці змінили Тулузу

Бресту, щоб забезпечити собі місце в наступному сезоні потрібно було обіграти Клермон, який перебуває досить в непоганій формі. Ще одна бретонська команда зі своїм завданням впоралася. П'ятий раз поспіль "пірати" забезпечують собі участь в Лізі 1.

В гості до Ніцци приїздив чинний володар Кубка Франції. Здається, що Тулуза всі свої м'ячі залишила саме в цьому турнірі. Четвертий матч поспіль "фіолетові" не можуть забити гол у ворота своїх суперників. Ніцца всі шанси наздогнати Лілль втратила, тому залишається просто догравати сезон.

Фоларін Балогун продовжує бити рекорди результативності. Його черговий гол в Лізі 1 став для нього 20, що зробило нападника першим гравцем U-21, який досягнув такої позначки у п’яти найкращих чемпіонатах Європи у сезоні 2022/23. Реймсу, правда, не вдалося переграти Анже, який вже вилетів до Ліги 2.

Folarin Balogun is the first U21 player to score 20+ league goals in Europe's top five divisions in 2022/23.



The USMNT No.9. pic.twitter.com/8XE1SoWfrd — Squawka (@Squawka) May 21, 2023

Нічия з Труа для Старсбура не найкращий результат. Команда Соболя ще не забезпечила собі участь у наступному сезоні, тому в матчах з аутсайдерами повинні набирати максимум очок. І Нант, і Осер ще не втратили шансів обійти ельзасців у турнірній таблиці.

На відміну від своїх сусідів, Лор'ян в цьому турі поступився. Однак чи можна їх звинувачувати, коли в гості завітав Ланс, який мріє здобути пряму путівку до Ліги чемпіонів? Підопічні Франка Еса пропустили першими, проте знову всім продемонстрували силу свого характеру. Три очки допомогли відірватися від Марселя на п'ять балів.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ