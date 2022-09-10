Ланс чудово розпочав сезон 2022/23 і після шести турів йшов серед лідерів чемпіонату. На Стад Фелікс Болар завітав Труа, який не надто успішно виступає.

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Господарі захопили ініціативу й на 39 хвилині поєдинку забили. Пшемислав Франковсі подав з флангу зі штрафного, а Кевін Данзо головою результативно замкнув передачу. По перерві гра вирівнялась, але Труа бодай зрівняти ситуацію на табло не зумів.

Перемога дозволила Лансу обійти Марсель разом із ПСЖ, які свої матчі проведуть вже сьогодні, 10 вересня, та очолити турнірну таблицю Ліги 1 з 17-ма пунктами. Труа, маючи в активі 7 очок, залишився 11-м.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції 2022/23