Ліга 1, 35 тур

Ланс – Реймс – 2:1

Голи: Франковскі, 40 (п), Фофана, 55 – Балогун, 22 (п)

Вилучення: Дансо (пряма червона, Ланс)

Руслан Маліновський та його Марсель сподівалися на осічку Ланса. Реймс в середині першого тайму підсилив їхню надію. Точніше це зробив Дансо. Захисник від центрального кола біг за Балогуном і лише у своєму штрафному почав фолити. У підсумку – пенальті та ще й вилучення. "Криваво-золотим" належало понад годину грати в меншості.

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Втім, Реймс зовсім не намагався скористатися чисельною перевагою. Навпаки – перед перервою допоміг Лансу. Абдельхамід привіз ще один безглуздий пенальті в цьому матчі – за фол проти суперника, який намагався вибігти зі штрафного. У другому таймі захисники гостей, схоже, вже боялися йти в контактну боротьбу. Інакше пояснити гол Фофана важко. Ніхто навіть не спробував зупинити капітана господарів.

Все, чим спромігся відповісти Реймс, – бездарна спроба Балогуна заробити ще один пенальті. Тут вже арбітр не пошкодував жовтої за симуляцію. Ланс втримав перемогу і закріпився на другому місці в турнірній таблиці, збільшивши перевагу над Марселем до п'яти очок. У Реймса турнірних завдань уже немає.

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