Ланс програв Реймсу (0:2) у 29 турі чемпіонату Франції. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 29-й тур

Ланс – Реймс – 0:2

Голи: Накамура, 33, 88

Зірковий екс-партнер Маліновського влип у скандал – гравець знущався з коханки та змушував її пити сечу

Ланс не втрачає надії здобути місце в єврокубках. Невдача проти Реймса може поставити хрест на цьому плані. У першому таймі Реймс атакував куди гостріше, ніж "червоно-золоті", що у підсумку вилилося в гол. Накамура отримав передачу, перебуваючи у штрафному майданчику, і холоднокровно відправив м'яч у сітку.

Ланс вийшов на другий тайм заряджений на те, щоб відігратися. По перерві команда Стілла завдала 23 удари по воротах суперника. Утім, "червоно-золотим" ніяк не вдавалося реалізувати бодай щось. Переважно самі ж нападники марнували свої моменти. Наприкінці гри Накамура оформив дубль, зловивши суперника на контратаці.

Вперше з 1977 року Ланс програв Реймсу в Лізі 1. Тепер "червоно-золоті" перебувають на дев'ятому місці з 42 очками. А Реймс піднявся на 14 сходинку з 29 балами.

"Холанд для бідних": вихованець Арсенала підкорює Францію, тягне команду в Лігу чемпіонів, повторив рекорд Златана