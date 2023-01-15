Ліга 1, 19 тур

Ланс – Осер – 1:0

Гол: Франковскі, 59 (пен.)

Вилучення: Туре, 65 (О)

Ліон – Страсбур – 1:2

Голи: Ляказетт, 45+1 (пен.) – Аолу, 29, Діалло, 32

Ланс продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті до 9 турів. "Криваво-жовтим" вистачило гола Франковскі з пенальті, щоб здолати Осер. Відставання Ланса від ПСЖ складає всього 3 очки, хоча у столичного гранда ще матч в запасі. Також сенсація сезону вберегла від Марселя друге місце, яке дає пряму путівку в Лігу чемпіонів.

Перша результативна дія Маліновського у відеоогляді матчу Марсель – Лор'ян – 3:1

Натомість Ліон далекий від своїх звичних стандартів. Підопічні Лорана Блана набрали жалюгідне очко у трьох матчах. "Ткачі" в рідних стінах не впоралися навіть зі Страсбуром, який бореться за виживання.

Гості покарали Ліон подвійним ударом в середині першого тайму, на що Ляказетт відповів лише точним пенальті. Голів по перерві не було, тому Страсбур святкував першу перемогу з 9 жовтня (9 матчів). Екс-зірка Шахтаря Тете вийшов на останні 15 хвилин, але нічим не зарадив господарям.

Маліновський класно дебютував у основі Марселя – допоміг забити гол, майже віддав асист та отримав високі оцінки