Ланс вирвав перемогу над Севільєю (2:1), а Арсенал зіграв унічию з ПСВ (1:1). Шалена розв'язка групи В в Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 6 тур

ПСВ – Арсенал – 1:1

Голи: Вертессен, 50 – Нкетія, 42

Ланс – Севілья – 2:1

Голи: Франковскі, 63 (пен), Фульгіні, 90+6 – Рамос, 79 (пен)

Арсенал завчасно гарантував собі плей-офф Ліги чемпіонів, тому Мікель Артета вирішив провести ротацію. Олександр Зінченко з іншими зірками залишився в запасі, а в основі вийшли Ківіор, Ельнені, Соареш, Нелсон і Нкетія. Останні троє відкрили рахунок у зустрічі – Едді точним ударом завершив атаку через правий фланг.

Порту – Шахтар: прогноз на вирішальний матч Ліги чемпіонів

ПСВ, який також вже вийшов в 1/8 фіналу, більше хотів грати та акцентованіше атакував. На початку другого тайму господарі зрівняли рахунок. Оборона "канонірів" розвалилася, а Вертессен поклав м'яч точно в дальній кут. Фінальний свисток зафіксував нічию. Арсенал посів перше місце в групі (13 очок), а ПСВ – друге (9 балів).

У паралельному матчі Ланс і Севілья вирішували, хто перейде в Лігу Європи. Французів влаштовувала нічия, але вони змушені були грати на відбій. За 90 хвилин Ланс завдав лише одного удару! Та й той з пенальті. Медіна заробив 11-метровий, а Франковскі впевнено його реалізував.

Севілья постійно домінувала й наприкінці матчу знайшла свій шанс. Гості заробили пенальті, а до м'яча підійшов Рамос. Самба потягнув удар Серхіо з позначки, однак завчасно вийшов з лінії воріт. Судді дозволили Рамосу перебити пенальті, і цього разу зірковий захисник спокійно виконав паненку.

Розв'язка битви виявилася просто феєричною. На шостій компенсованій хвилині Сотока запресингував суперника, відібрав м'яч на чужій половині та вивів Фульгіні сам на сам з воротарем. Ланс вирвав перемогу, втримав третє місце та відібрав у Севільї її улюблену Лігу Європи (7 перемог за останні 20 років).