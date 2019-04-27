Лангле зізнався, куди міг перейти замість Барселони

Захисник Барселони Клеман Лангле розповів, який клуб хотів його підписати окрім "блаугранас".

"Коли вже зіграв 10 матчів за Нансі, Ювентус зв'язався з моїм батьком, клуб був зацікавлений в мені. Я навіть побував в Турині, подивився місцевий спортивний центр. Ми з батьком відвідали матч Ювентуса з Емполі. Але в той момент клуб здався мені занадто великим.

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Мені було 18 років, і я зіграв всього 10 матчів в першій команді. До того ж в Ювентусі були К'єлліні, Барцальї і Бонуччі. Перехід в Ювентус у той час був великим ризиком.

Це був спортивний ризик. У фінансовому плані пропозицію було явно вигіднішою, ніж пропозиція Нансі. Але це був ризик для моєї кар'єри. Коли ти не готовий, ти не можеш конкурувати і ризикуєш опинитися без ігрової практики. Це було моє рішення, але узгоджене з батьками.

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Я поїхав в Турин, тому що хотів дізнатися, що Ювентус може мені запропонувати. Такому великому клубу складно відмовити, але тоді був невідповідний час для переходу. Ніколи не шкодував про зроблений вибір", – цитує Лангле сайт Джанлуки Ді Марціо.