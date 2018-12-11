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Лангле: Я не знаю, чи покарають Дембеле

12:06 319 Читать на русском
Лангле: Я не знаю, чи покарають Дембеле
Клеман Лангле / ФК Барселона

Захисник Барселони Клеман Лангле прокоментував порушення режиму форвардом Усманом Дембеле.

"Треба питати людей, які мають про це свою думку і можуть щось зробити. Я не знаю, чи буде Усман покараний.

Ми знали про проблеми Дембеле з режимом, у нього це було ще в Ренні, – екс-помічник спортивного директора Барселони

Він добре працює на полі. Ми говорили про неспортивні речі, але коли він грав, робив це відмінно. Він чудово працює на команду і це те, що цікавить мене", – цитує Лангле AS.

Нагадаємо, Усман Дембеле у неділю, 9 грудня, проспав тренування Барселони і запізнився на 2 години.

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Теги
Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Клеман Лангле Клеман Лангле Барселона Барселона
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