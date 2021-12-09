"Хочу завернутися до всіх фанів Барселони. По-перше, мені сумно через вчорашній результат. Цей клуб заслуговує тільки найкращого, а ми не зуміли виконати завдання.

По-друге, хотів би пояснити фото, на якому я разом з Лєвандовскі сміюся з чогось, що трапилося конкретно в той момент. Це миттєва реакція, яка не має нічого спільного з моїми відчуттями щодо поразки.

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Мої цінності не піддаються сумнівам. Всі знають про мою відданість та любов до професії, до Барселони і особливо до вболівальників. Я б ніколи не сміявся з такого результату.

Дуже сумно, але тепер в нас є місія – повернути Барселону туди, де її належить бути", – написав Лангле в Instagram.

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