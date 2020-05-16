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Ламела радикально змінив імідж

07:30 365 Читать на русском
Ламела радикально змінив імідж
Ерік Ламела / Reuters

Півзахисник лондонського Тоттенхема Ерік Ламела зважився на кардинальну переміну в зовнішньому вигляді.

Аргентинський хавбек з'явився із новим іміджем на тренуванні "шпор", повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Ламела висвітлив волосся, перетворившись у блондина. Раніше атакувальний півзахисник був брюнетом. У Тоттенхемі зміни в образі Ламели оцінили, охрестивши "срібним лисом". Наразі 28-річний аргентинець разом із одноклубниками продовжує підготовку до відновлення сезону в АПЛ.

До слова, в нинішньому сезоні Ерік Ламела провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Ерік Ламела Ерік Ламела
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