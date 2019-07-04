Лам зворушливо попрощався з Роббеном

Екс-захисник Баварії Філіп Лам емоційно попрощався з Ар'єном Роббеном, який завершив кар'єру.

"Прощаюсь з єдиним у своєму роді спортсменом. Дякую за час, що ми провели разом, і успіхи, яких разом домоглися, Ар'єн. Бажаю всього найкращого в майбутньому", – написав Лам у своєму твіттері.

Роббен оголосив про завершення кар'єри

Нагадаємо, Роббен покинув Баварію цього міжсезоння після закінчення контракту. Екс-гравець збірної Нідерландів провів у Мюнхені 10 років. Окрім Баварії, Роббен за свою кар'єру встиг пограти за Гронінген, ПСВ, Челсі та Реал.

Відзначимо, що Лам завершив кар'єру 2 роки тому після низки травм.

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