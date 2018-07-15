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Лам: Разом з кубком ЧС я передам гордість, яку відчувала Німеччина протягом останніх чотирьох років

09:24 125 Читать на русском
Лам: Разом з кубком ЧС я передам гордість, яку відчувала Німеччина протягом останніх чотирьох років
Філіп Лам / Фото ФІФА

У фіналі чемпіонату світу-2018 легендарний капітан збірної Німеччини Філіп Лам передасть кубок Мундіалю новому переможцю турніру.

"Я передам гордість, яка супроводжувала німецький футбол протягом останніх чотирьох років. Для нас, колишніх і діючих футболістів, і всієї Німеччини це сумний момент, але разом з тим він повинен стати стимулом повернути собі кубок.

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Я буду представляти німецьку збірну і всю Німеччину. Я передам гордість, яку відчувала наша країна протягом останніх чотирьох років. Ми пишалися, що нам тріумфально вдалося завершити те чудове футбольне свято. Тепер ми передамо цю гордість новому чемпіонові світу", – цитує Лама офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, вже сьогодні чинний чемпіон світу Німечинна позбудеться кубку турніру і передасть його новому тріумфатору. Початок фінального матчу ЧС-2018 між Францією та Хорватією розпочнеться о 18:00.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
6
год
:
14
хв
Хорватія
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ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Франція Франція Філіп Лам Філіп Лам Німеччина Німеччина
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