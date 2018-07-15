Лам: Разом з кубком ЧС я передам гордість, яку відчувала Німеччина протягом останніх чотирьох років

У фіналі чемпіонату світу-2018 легендарний капітан збірної Німеччини Філіп Лам передасть кубок Мундіалю новому переможцю турніру.

"Я передам гордість, яка супроводжувала німецький футбол протягом останніх чотирьох років. Для нас, колишніх і діючих футболістів, і всієї Німеччини це сумний момент, але разом з тим він повинен стати стимулом повернути собі кубок.

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Я буду представляти німецьку збірну і всю Німеччину. Я передам гордість, яку відчувала наша країна протягом останніх чотирьох років. Ми пишалися, що нам тріумфально вдалося завершити те чудове футбольне свято. Тепер ми передамо цю гордість новому чемпіонові світу", – цитує Лама офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, вже сьогодні чинний чемпіон світу Німечинна позбудеться кубку турніру і передасть його новому тріумфатору. Початок фінального матчу ЧС-2018 між Францією та Хорватією розпочнеться о 18:00.

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