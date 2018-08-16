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Лам очолить підготовку до Євро-2024, якщо Німеччина отримає право провести турнір

12:20 216 Читать на русском
Лам очолить підготовку до Євро-2024, якщо Німеччина отримає право провести турнір
Філіп Лам / фото із соцмереж

Колишній капітан збірної Німеччини Філіп Лам може стати відповідальним за підготовку Німеччини до Євро-2024.

Німецький футбольний союз (DFB) оголосив, що Філіп Лам буде відповідати за організацію Євро-2024 в Німеччині, якщо країна здобуде право на проведення турніру.

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"Це було моє бажання з самого початку. Я давно хотів взяти на себе довгострокову відповідальність. Це нове завдання для мене і я бачу в ньому дуже цікаву можливість", – цитує Лама офіційний сайт DFB.

УЄФА назве країну-господаря Євро-2024 27 вересня. Конкурентом Німеччини за право приймати форум є Туреччина.

Теги
Німеччина Німеччина Німеччина Євро-2024 Філіп Лам Філіп Лам
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