Лам очолить підготовку до Євро-2024, якщо Німеччина отримає право провести турнір

Колишній капітан збірної Німеччини Філіп Лам може стати відповідальним за підготовку Німеччини до Євро-2024.

Німецький футбольний союз (DFB) оголосив, що Філіп Лам буде відповідати за організацію Євро-2024 в Німеччині, якщо країна здобуде право на проведення турніру.

Німеччина подала заявку на проведення Євро-2024

"Це було моє бажання з самого початку. Я давно хотів взяти на себе довгострокову відповідальність. Це нове завдання для мене і я бачу в ньому дуже цікаву можливість", – цитує Лама офіційний сайт DFB.

УЄФА назве країну-господаря Євро-2024 27 вересня. Конкурентом Німеччини за право приймати форум є Туреччина.