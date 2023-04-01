"Для мене це стало несподіванкою, адже тільки 18-20 місяців тому Баварія дала йому п'ятирічний контракт. Вони повірили в нього. Він дуже перспективний молодий тренер. Але клуб хоче перемагати, і якщо вони бачать, що щось йде не так – вони діють.

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Мені нелегко розмірковувати на цю тему зі сторони, але на мою думку у нього було мало часу для того, щоб щось розвинути у клубі. Занадто мало. Якщо подивитися на Гвардіолу або Клоппа, то їм теж був потрібен час. Більше ніж 10-15 місяців", – поділився Лам в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що Баварія несподівано звільнила Юліана Нагельсманна 24 березня, призначивши на його посаду Томаса Тухеля.

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