Лаллана продовжив контракт з Ліверпулем на особливих умовах

Гравець збірної Англії Адам Лаллана залишається у команді Юргена Клоппа.

Півзахисник Ліверпуля Адам Лаллана пролонгував угоду зі своїм клубом, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

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Сторони домовились про співпрацю ще на два місяці, коли планується завершити поточний сезон. Більше того, 32-річний англієць погодився на продовження контракту зі зниженою зарплатою.

Після закінчення угоди Лаллана покине Ліверпуль, в якому провів шість років. Головним претендентом на півзахисника збірної Англії є Лестер – саме керманич "лисиць" Брендан Роджерс підписав півзахисника в Ліверпуль у 2014 році.

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