Лаллана отримав несподіваний варіант продовження кар'єри

Україна — 18:09 2746
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Б'єліца міг очолити Динамо замість Луческу – перемовини зірвалися в останній момент
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Рамос забив більше за Грізманна, але це не рекорд – іспанця випередив чемпіон світу перед трансфером у топ-клубІспанія — 17:00 1777
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Гусєв увійде до тренерського штабу Луческу, – ЗМІУкраїна — 15:30 5235
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Мбаппе ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Аталанти – відомі подробиці травми форвардаФранція — 15:02 735
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Реал готує розпродаж на 180 мільйонів – Лунін в безпеці, а багатьом зіркам вказали на дверіІспанія — 13:24 5192