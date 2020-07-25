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Лаллана отримав несподіваний варіант продовження кар'єри

20:14 - Читать на русском
Лаллана отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Адам Лаллана та Юрген Клопп / Reuters

Півзахисник Ліверпуля Адам Лаллана, скоріш за все, покине команду Клоппа – на англійця з'явився несподіваний фаворит.

Лаллана може стати гравцем Брайтона вже наступного тижня, повідомляє Goal.

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Зазначається, що термін угоди буде розрахований на 3 роки, а сам Брайтон виграв боротьбу за досвідченого хавбека у Лестера, Саутгемптона та Бернлі.

Нагадаємо, Лаллана виступав за Ліверпуль з 2014 року, встиг провести 178 матчів за мерсисайдців та записав до свого активу 22 голи та стільки ж асистів.

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Теги
Трансфери Трансфери Ліверпуля Ліверпуль Ліверпуль Англія Адам Адам Лаллана Брайтон Брайтон Трансфери Чемпіонату Англії
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