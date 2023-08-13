"У мене зараз великі емоції. Був дуже важкий виїзд. Скрипник – гарний тренер, а Ворскла – чудова команда. Дуже дякую гравцям за те, що вони були дисципліновані, грали агресивно. Грали так, як ми хотіли, тактично грамотно. Забили швидкий гол та мали змогу забивати в першому таймі ще тричі та закривати гру.

Чергове фіаско Ворскли у відеоогляді матчу з Зорею – 1:2

У другому таймі дали супернику можливість повернутися в гру. Але ми вірили, що повинні перемогти та завдяки голу Джордана таки перемогли.

Треба знов сказати, що фізичний стан наших гравців ще не оптимальний. Було у нас також багато травмованих. Зараз ситуація змінюється. В кожній грі будемо додавати та ставати кращими.

Ця перемога для вболівальників Зорі. Я разом з українським народом. Дуже хочу, щоб війна якомога скоріше закінчилася. Щоб жодна українська мати не плакала та щоб ваша країна жила краще. Я приїхав сюди в найтяжчий момент в історії України, показавши тим, як люблю цю країну. Україна в моєму серці. Хочу залишити свій слід тут. Дякую гравцям – це їхня перемога", – цитує Лалатовіча офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, перемога над Ворсклою стала першою офіційною для сербського фахівця після того, як він очолив Зорю.

Зоря дотиснула Ворсклу в матчі з купою промахів – перша перемога Лалатовіча в УПЛ, провал команди Скрипника триває